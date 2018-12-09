Maçta evlenme teklifi

haftasında sahasında OGM Ormanspor'u ağırladı. Maçın devre arasında ilginç bir evlenme teklifi yaşandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Hatay, Ormanspor maçı romantik dakikalara sahne oldu. Antakya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın devre arasında Abdullah Yücel isimli genç, kız arkadaşına evlenme teklifi etti. İlk olarak arkadaşları aracılığıyla sahada, “Benimle evlenir misin, Zeynep?” pankartı açtı. Bütün gözler o tribüne yönelirken, Abdullah Yücel isimli genç, Zeynep Gökçe isimli kız arkadaşına çiçek vererek evlenme teklif etti. Çiçeği alan Neşe Kaplan, Sercan Kandemir'in evlenme teklifini kabul etti. Salondaki mutlu anlar alkışlar arasında nihayete erdi. Genç kız daha sonra tribünlere üçlü çektirdi.