Madenciler depremden 160 saat sonra 2 kişiyi daha kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde madenciler, depremde çöken binanın enkazından 160 saat sonra bir kadın ile kız çocuğunu sağ çıkardı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Polyak Eynez Madencilik firmasına bağlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazından canlı olduğunu tespit ettikleri iki kişiye ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. İşbirliği yaparak saatlerce mücadele veren ekipler, 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi Pazarcık merkezli ilk depremden 160 saat sonra kurtarıp sağlık görevlilerine teslim etti.