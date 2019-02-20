İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Mahir Eller" projesi Hatay'da tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen 30 bin kişiye ulaşılması hedeflenen “Mahir Eller" Projesi Hatay’da tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen 30 bin kişiye ulaşılması hedeflenen “Mahir Eller" Projesi Hatay'da tanıtıldı.


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Mahir Eller Projesi', Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile yürütülüyor.


Toplantıya video-konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller projesiyle şirketlerin ihtiyaç duyduğu niteliklerle, yetkinliği olan iş gücünü bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.


Toplantıda konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise ‘Mahir Eller' projesiyle mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini belirterek işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama, tescilleme imkanı sunduklarını söyledi.


Daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yerel Oda Koordinatörü Fırat Soydemir ‘Mahir Eller' projesiyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.