Mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boş apartmanda 2 gündür mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde boş bir apartmanın balkonundan 2 gündür sürekli kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardı.