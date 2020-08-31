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Mame Diouf, Hatayspor'da

Süper Lig takımlarından Hatayspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Stoke City forması giyen Mame Diouf’u kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Stoke City forması giyen Mame Diouf'u kadrosuna kattı.


Yeni sezonde Süper Ligde mücadele edecek olan bordo beyazlılar, ses getirecek bir transfere imza attı. Hatayspor, tecrübeli forvet Mame Diouf'la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City'de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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