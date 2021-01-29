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Market hırsızları yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki bir marketten içki ve sigara çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüpheli aracı tespit eden ekipler, tanınmamak için eldiven, kar maskesi ve şemsiye kullanan 3 kişinin O.F., H.H.E. ve İ.D. olduğunu belirledi.


Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen ve marketten çalındığı belirlenen 133 şişe içki ile 2 bin 489 paket sigara market sahibine teslim edildi.

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