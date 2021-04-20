Masaj salonuna fuhuş operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile iş yerini işleten kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapan şahılar, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir adresten çıkan R.E. ve Ö.B. isimli şahısların Tayland uyruklu kadınlara 100 TL karşılığı masaj yaptırdıkları, masaj sonunda cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda U.L., A.S., P.S, S.S., K.A. ve C.C. isimli yabancı uyruklu kadınlar işlemleri için Asayiş Büro Müdürlüğüne götürüldü. 6 kadına para karşılığı fuhuş yapmaktan işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkameti kiralayan B.Ç. isimli şahıs hakkında ise fuhşa teşvik, yer temin etmek ve aracılık etmek suçlarından işlem yapıldı.