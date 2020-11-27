Maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, korona virüs salgınının artmasıyla maske takmayanlara para cezası kesiliyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, korona virüs salgınının artmasıyla maske takmayanlara para cezası kesiliyor.
İlçe merkezinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafında maske denetimi yapıldı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı.
Maske takmayan vatandaşlar, "Maskeyi arabada unuttum", "Yeni evden çıktım evim yukarıda" diyerek akla gelen ilk bahaneyle kendilerini savundu.