Mateos: “Eksikliğimiz sadece skoru alamamak”

Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Galip geldiğimiz noktalarda farklı şeyler konuşuluyor, sonucu alamadığınızda farklı şeyler konuşuluyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'u 1-0 mağlup olan Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Felipe Sanchez Mateos, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mateos, memnun olmadıkları skor aldıklarını belirterek, “Elbette bugün aslında buradan maalesef memnun olmadığımız bir skorla geri dönüyoruz. Aslında bizim eksikliğimiz sadece skoru alamamak diyebiliriz. Sahada oynadığımız futbol, rakibi domine etme şeklimiz, kesinlikle galip geldiğimiz noktalarda farklı şeyler konuşuluyor. Maalesef sonucu alamadığınızda farklı şeyler konuşuluyor. Bugün oyuncularımız biraz daha agresif olabilselerdi, biraz daha akıcı, biraz daha efektif, biraz daha özgüvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tabii rakibimiz de iyi savunma yaptı, iyi kapattı. Hata yapmamızı bekledi. Yapacağımız hatalardan golü bulmaya çalıştı. Her ne kadar akan oyunda bu gerçekleşmese de maalesef bir duran toptan golü yedik” diye konuştu.