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“Mavi Ay” İskenderun'da görsel şölen oluşturdu

HATAY (İHA) – “Mavi Ay” tutulması Hatay’ın İskenderun ilçesinde görsel şölen oluşturduTüm dünyada merakla beklenen Mavi Ay tutulması İskenderun’da Amanos Dağları’nın üzerinden lunaparkın ışıklarıyla görüntülendi.

HATAY (İHA) – “Mavi Ay” tutulması Hatay'ın İskenderun ilçesinde görsel şölen oluşturdu


Tüm dünyada merakla beklenen Mavi Ay tutulması İskenderun'da Amanos Dağları'nın üzerinden lunaparkın ışıklarıyla görüntülendi. Gençlerin cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı ay manzaraları görsel şölene dönüştü. Nadir rastlanan gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay'ın tam olarak mavi renge dönüşümü ise 23.00 da başladı. Hatay'da havanın bulutsuz olduğu bölgelerde görüntülenen Mavi Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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