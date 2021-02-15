İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan ve biri mavi bültenle aranan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi yakalandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan ve biri mavi bültenle aranan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi yakalandı.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi.


Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı S.A Reyhanlı'daki işlemlerin ardından Antakya Adliyesi'ne sevk edildi.


Yeni Zelanda uyruklu diğer 2 kişinin ise sorguları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.