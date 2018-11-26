Medeniyetler Korosu öğretmenler için söyledi

Salonu dolduran öğretmenlere verilen konserde farklı dinlere ait ilahilerin yanı sıra repertuara eklenen yeni eserler seslendirilirken, finali "Memleketim" şarkısı ile tamamlayan Antakya Medeniyetler Korosu ayakta alkışlandı.

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, gelecek nesillerin iyi yetişmeleri için öğrencileri bilgileriyle besleyen ve onların eğitim hayatında en önemli rolü oynayan meslektaşları için sahne almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konserin sonunda, Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan koroda bulunan tüm öğretmenler adına şef Yılmaz Özfırat'a çiçek takdim etti.