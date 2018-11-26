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Medeniyetler Korosu öğretmenler için söyledi

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları çerçevesinde tamamı öğretmenlerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.


Salonu dolduran öğretmenlere verilen konserde farklı dinlere ait ilahilerin yanı sıra repertuara eklenen yeni eserler seslendirilirken, finali "Memleketim" şarkısı ile tamamlayan Antakya Medeniyetler Korosu ayakta alkışlandı.


Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, gelecek nesillerin iyi yetişmeleri için öğrencileri bilgileriyle besleyen ve onların eğitim hayatında en önemli rolü oynayan meslektaşları için sahne almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Konserin sonunda, Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan koroda bulunan tüm öğretmenler adına şef Yılmaz Özfırat'a çiçek takdim etti.

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