Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Hatay’a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Hatay'a geldi.
Hatay Havaalanı'na 16.30 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Kafile daha sonra konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Hatayspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 13.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.