Mehdi Boudjemaa resmen Hatayspor'da

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Fransa 2. Lig ekibi Guingamp'ın futbolcusu Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki Cezayir asıllı ön libero, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Lavallois'da kiralık geçirmişti.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, genç futbolcu ile online görüşme gerçekleştirdi. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Guingamp oyuncusu Mehdi Boudjemaa son olarak Stade Lavallois takımında kiralık olarak forma giydi. Mehdi Boudjemaa'ya ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.