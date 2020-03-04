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Mehmetçik için kan bağışında bulundular

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Mehmetçik için Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Mehmetçik için Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.


Kaymakam Tahir Yılmaz, Türk Kızılayı tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak, kan bağışta bulundu. Kaymakam Yılmaz, “Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmak demektir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği personelleri ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Mehmetçiğe destek olmak için kan bağışında bulundular.

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