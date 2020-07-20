"Mersin" ve "Pençe" özgürlüklerine kavuştu

Hatay'da tedavileri tamamlanan “Mersin” ve “Pençe” isimli Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağaları özgürlüklerine kavuşturuldu.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan Mersin ve Pençe isimli iki adet Caretta Caretta türü kaplumbağa, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikle Samandağ sahilinden denize bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ yaptığı açıklamada, bu kaplumbağalardan dişi ve 21 kilogram ağırlığında olan kaplumbağalardan Mersin'in 4 ay önce merkezlerine getirildiğini belirterek, "Çekilen röntgeninde olta iğnesi tespit ettik ve operasyonla çıkardık, tamamen iyileşti. Diğer 'Pençe' adlı Caretta Caretta ise yaklaşık 10 ay önce Arsuz Karaağaç plajında karaya vurmuştu, erkek ve 35 kilogram ağırlığında idi. Bu Caretta Caretta ise ilk geldiğinde kafatasında şiddetli kafa travması ve kafasında parçalı kırıklar vardı ve koma halindeydi. Her iki kaplumbağanın da gerekli tedavi ve bakımlarını yaptık ve dalma fonksiyonlarını kazandılar ve kendi kendine beslenmeye başladılar" dedi.

Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, yaralı deniz kaplumbağalarında nesil devamlılığına katkıda bulunmak için ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 24 saat hizmet anlayışı ile 2010 yılından beri devam ettiklerini, ayrıca kaplumbağaları iyileştirip doğal ortamlarına bırakmadan önce kaplumbağaların yüzgeçlerine TR kodu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait markaları takarak bıraktıklarını söyledi.

Altuğ, 2017 yılında tedavisinin ardından özgürlüğüne kavuşturdukları “Zeytin” isimli Chelonia mydas türü deniz kaplumbağanın 2 yıl içerisinde İsrail'e kadar ulaştığını sözlerine ekledi.

Samandağ sahilinde gerçekleşen etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, Adana Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Mehmet Çevigen, Doç. Dr. Bektaş Sönmez, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim elemanı Ömer Kırgız, Veteriner Hekim Halil Alakuş ve Eren Ceylan ile üniversite öğrencileri katıldılar.