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Merve ve İrem kardeşler 75 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da çöken bir binanın enkazında kalan Merve ve İrem kardeşler, 75 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da çöken bir binanın enkazında kalan Merve ve İrem kardeşler, 75 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde deprem sonrası 6 katlı bir binanın enkazı altında kalan Merve ve İrem kardeşler, 8 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Beşir Arama Kurtarma ekipleri tarafından 75 saat sonra kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, yerle bir olan 6 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Merve ve İrem kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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