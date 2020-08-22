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Mesire alanı alevlere teslim oldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında yangın çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında yangın çıktı. Ekipler, sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Kırıkhan Mesire Alanında başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbar verirken, çevredekiler ve hastane personeli kendi çabaları ile alevlere müdahale etti.


2 helikopterinde havalandığı yangında, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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