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Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.


Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı hızla havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.


Yaklaşık 1 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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