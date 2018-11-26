Meslek liseli öğrencilerden "ebru" sergisi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan unutulmaya yüz tutan “Ebru” sergisi açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ebru sergisi öğretmenevinde davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Serkan Tahsin Turan, gençleri kaybolmaya yüz tutan sanatlarla buluşturmak, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını ortaya çıkarmak, boşa geçirdikleri zamanı değerlendirmenin sanatsal yollarını da öğretmek istediklerini söyledi. Turan, “Emek verip ortaya koydukları eserler için öğrencilerimize, projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, sergiye katılan davetlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan değerlendirme sonucu Samet Keskin, Yaren Çankaya ve Ali Aşık adlı öğrenciler ödüle layık görüldü.