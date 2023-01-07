MHP Dörtyol'da görev değişimi

İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde eski MHP Dörtyol İlçe Başkanı İlyas Berik'ten görevi devralan Ömer Oğuz Uçar, “Devraldığım bu görevi en iyi şeklide yerine getirmeye çalışacağım. Birlik beraberlik içinde partimize, davamıza, Dörtyol'umuza layık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar yardımcımız olsun. Bu güne kadar bu teşkilat için yaptığı katkılarından dolayı İlyas beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

İl yönetimine görevlendirilen İlyas Berik ise “Görevi Ömer Oğuz beye teslim etmekten gurur duyuyorum. Her konuda kendisinin yanındayım ve destekçisiyim” dedi.

Devir teslim töreninde konuşan MHP İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay ise “Bugün burada yeni başkanımıza görevi devredeceğiz. Öncelikle İlyas Berik başkanımıza bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, il teşkilatımızda kendisi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni ilçe başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” diye konuştu.