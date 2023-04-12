MHP'den Hatay'da ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği' iftarı

İlk günden bu yana afet bölgesinde yaraların sarılması için depremzedelerin yanında olan MHP teşkilatı, ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği' iftar programıyla afetzede vatandaşlarla kucaklaşıyor. MHP Genel Merkez ve il teşkilatları 6 Şubat'tan bugüne deprem bölgesinde hem yaraların sarılması hem de vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mübarek Ramazan ayıyla birlikte ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği' adıyla başlattığı iftar programlarını sürdüren MHP teşkilatı, vatandaşa moral olurken depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına da görev üstleniyor. Bölgeyi yakından takip eden MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla partinin önde gelen isimleri, bölgede vatandaşlarla buluşuyor. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da bu çerçevede Hatay'da depremden etkilenen çok sayıda afetzedeyle bir araya geldi.

“Seferberlik halinde canla başla çalıştık”

İftar programında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek konuşmasına başlayan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Bundan 66 gün önce 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerle sarsıldık. Milletçe büyük kayıplar verdiğimiz bu felaket neticesinde hiç kuşkusuz en çok yıkıma uğrayan illerimizden biri Hatay oldu. Bu büyük depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren olumsuz hava koşulları ve felaketin büyüklüğüne rağmen devletimizin bütün kurum ve kuruluşları deprem bölgesine sevk edildi. Bununla beraber depremin ilk gününde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Milliyetçi Hareket Partisi heyeti de bölgede incelemelerde bulunmak ve milletimizin yaralarını sarmak üzere görevlendirildi. Yine genel başkanımızın talimatları ile tüm belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve yardımların bölgeye ulaştırılmasını sağlamak için deprem bölgelerinde çalışmaya başladı” dedi.

“Yaşanan acılar ve kayıplar hepimizindir”

“Dünya üzerinde yaşanmış en yıkıcı depremlerden birini yaşamamıza rağmen devletimiz ve hükümetimiz ivedi bir şekilde ihtiyaçların karşılanması için olağanüstü bir gayretle çalışmıştır” ifadelerini kullanan Büyükataman, “Yaşanan can kayıplarının telafisi maalesef mümkün değildir. Şunu bilmenizi canı gönülden isterim ki yaşanan acılar ve kayıplar hepimizindir. Milletimiz bu büyük felaketin yıkımı ile mücadele ederken yurdun hiçbir yeri huzurlu değildir. Tüm Türk milletinin olduğu gibi hepimizin yüreği gece gündüz Hatay'da ve tüm deprem bölgelerinde sizlerle birlikte atmaktadır. Bu büyük yıkıma rağmen devletimizin tüm kurumlarıyla burada verdiği büyük mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Mümkün olan en kısa süre içerisinde barınma ve gıda ihtiyacı karşılanmış, çadır kentler kurulmuş, hemen ardından konteyner kentler tüm hızıyla kurulmaya başlanmıştır. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, milletinin yanındadır ve bu yıkımın oluşturduğu mağduriyetleri gidermeye muktedirdir” diye konuştu.

“Hatay, Türk milletinin şahsi meselesidir”

14 Mayıs seçimlerine doğru Cumhur İttifakı'nın önceliğinin deprem bölgesinin ihyası ve imarı olduğunu vurgulayan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhur İttifakı olarak tek gayemiz sizlerin yanında olmak ve yıkılan şehirlerimizi yeniden eski günlerine kavuşturmaktır. Bölgenin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Yüce Allah'ın izniyle mümkün olan en kısa süre içerisinde devletimiz tüm vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturacak ve hayatın normalleşmesini sağlayacaktır. Tarihte eşine çok az rastlanmış bir dayanışma örneği ve devlet kararlılığı ile Cumhur İttifakı olarak bu enkazları kaldıracak ve şehirlerimizi yaşanabilir günlerine kavuşturacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun, acılarımızı paylaşarak, dayanışmamızı güçlendirerek gece gündüz demeden çalışacak, Hatay'ımızı ve depremden etkilenen tüm şehirleri hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Türk ve ‘Türkiye Yüzyılı'nın kapısını omuz omuza bir ve beraberce aralayacağız. Unutmayınız ki; Hatay, bütün Türk milletinin şahsi meselesidir. Hatay, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay'dan asla vazgeçmeyeceğiz.”

İftar programı sonrası Hatay'da incelemelerde bulunan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, çadır kentleri de ziyaret ederek afetzedelere misafir oldu. Vatandaşla kucaklaşan ihtiyaç ve taleplerini not alan Büyükataman, deprem bölgesinin en kısa sürede imar ve ihya edileceğinin sözünü verdi.