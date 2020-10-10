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Milletvekili Özel, İHA'larla sabotaj ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, yangında sabotaj ihtimalini emniyete ait İHA’larla değerlendirdiklerini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, yangında sabotaj ihtimalini emniyete ait İHA'larla değerlendirdiklerini söyledi.


AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesinde evlere sıçrayan yangınla ilgili söndürme çalışmalarını Hatay Valisi Rahmi Doğan ile birlikte yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, sosyal medyada ve basında sıkça dillendirilen yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili emniyete ait İHA'ların havadan hem yangının seyrini izlediğini hem de sabotaj ihtimalini değerlendirmek, istihbarat bilgisi toplamak amacıyla havada olduğunu belirtti.


Milletvekili Özel, hiç kimsenin endişesinin olmaması isteyerek, “Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Hem istihbarat anlamında hem yangın anlamında” dedi.


Abdulkadir Özel, yangınla ilgili gözaltı olmadığını fakat ifadesine başvurulanlar olduğunu söyledi.

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