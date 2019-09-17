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Milletvekili Özgürsoy Çelik, Yayladağlı'nda muhtarlarla biraraya geldi

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ziyareti kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Yayladağı Devrent mesire alanında düzenlenen toplantıya Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik'in yanı sıra, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Ak Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, Kadın Kolları Başkanı Sibel Pelin İşler, Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulundu. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyip sorularını cevaplayan Çelik, kendisine iletilen taleplerin takipçisi olacağını söyledi.


Muhtarların, Devletin eli ayağı, gözü kulağı olduğunu vurgulayan Çelik, "Muhtarlarımız toplumun en güzel temsilcileri, toplumun temel taşlarısınız. Bir yerde bir sorun varsa hep beraber çözeceğiz. Şuanda mahalle mahalle, bütün muhtarlarımızın talepleri elimizde var. Şimdi bu talepleri ilgili birimlere vererek bu sorunları inşallah en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.


"Halka hizmeti hakka hizmet" olarak görmeyen bir zihniyetin başarılı olabilmesi mümkün olmadığının altını çizen Çelik, bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmektir" şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Mustafa Sayın da göreve geldikleri 31 marttan bu yana hızlıca hizmet etmeye başladıklarını dile getirerek kısa zamanda güzel eserleri ilçeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, hizmetlerinin artarak devam edeceğini bunun için 24 saat esaslı çalışacaklarını belirtti.

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