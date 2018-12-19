Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yılı kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde atılışının 100. yılı törenle kutlandı.

Havanın yağışlı olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu kutlamalar İlk Kurşun Anıtı'na protokol tarafından şükran çelenginin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.

Garnizon komutanlığında görevli bir subay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Anıt Şeref Defterini imzalayan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "19 Aralık 1918 sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın tanık olduğu kutlu ve haklı bir zaferin başlangıç tarihidir. Bundan tam da bir asır evvel; ilk kıvılcımı Dörtyol'dan ateşlenen mukaddes gaye tüm Anadolu'ya inanç meşalesi olmuş, bağımsızlık ve vatan müdafaası uğruna nice atalarımız canlarını Allah'a emanet ederek düşman işgaline karşı duruşun, inanç ve zaferin temsili olmuşlardır. 2018 yılı Kara Mehmet Çavuş ve kahraman silah arkadaşları ile başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 100. yılına tanık olmak şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Tarihte hiçbir vakit düşman işgaline müsaade edilmemiş olan Anadolu'nun biricik Türkmen kahraman ilçesi Dörtyol'umuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağını namus bilip koruyacaktır. Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100. yıl dönümünde başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kara Mehmet Çavuşları, Kara Hasan Paşaları, Hacı Emin Hocaları, Köse Mehmetleri, Mustafaları, Mehmetleri, Yusuf Ağaları ve Kuva-yi Milliye'nin bütün adsız kahramanlarını minnetle, saygıyla ve şükranla yad ederek aziz hatıraları önünde bir kez daha söz veriyoruz. Sizler cennet mekanlarınızda rahat uyuyun. Büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yiğit Dörtyol adına söz veriyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz ve bıraktığını vatan topraklarını sizlerden aldığımız ilhamla, şerefle, gururla, onurla sonsuza kadar taşıyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu tarafından gönderilen tebrik ve kutlama mesajları da okundu.

Yeşilköy 19 Aralık Okulu'ndan bir öğrenci de, kendisinin yazdığı “İlk Kurşun” şiirini okudu. Törene katılan Mehmetçikler tarafından saygı atışı gerçekleştirilirken, kutlamalar Milli Mücadele kahramanları ve şehitlerin kabirlerinin ziyaretleri ile devam etti.

Törene; Erzin Kaymakamı ve Dörtyol Kaymakam Vekili Ahmet Demirci, Hatay Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Tansel Demirel, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.