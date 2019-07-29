Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla düzenlenen "Milyonfest Arsuz" sona erdi.

Arsuz Gözcüler Plajında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen on binlerce insanın ve Arsuz halkının katılımıyla gerçekleşen Milyonfest Arsuz 4 gün sürdü.

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, "Türkiye'de sayılı yerlerde yapılan Milyonfest var. Onun arkasında hem sanatçı hem de iyi bir organizatör olan Umut Kuzey var. Gelen misafirlerimizin memnun kalması bize bu festivalin her yıl burada yapılması gerektiği mesajını verdi. Bundan sonraki yıllarda yine bu festivalleri şehrimizde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ise, "4 gün boyunca birbirinden güzel sanatçılar, birbirinden değerli parçalarla bizlerle birlikte oldular. Biz bu kalabalıktan başkanımla şu mesajı aldık; 'Bundan sonra milyonfest her yıl burada olsun" diye konuştu.

Festivalde günde 7, toplamda 28 sanatçı sahne aldı.