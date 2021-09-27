Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, U.G.'nin kullandığı 01 SG 964 plakalı minibüs ile İ.O. idaresindeki tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tarım aracı sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.