Mirkan Aydın, Hatayspor'da kaldı

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, tecrübeli forvet Mirkan Aydın'la yeniden sözleşme imzaladı.

İç transferde günü yoğun geçiren Hatayspor, son olarak takımdan ayrılması muhtemel görülen forvet oyuncusu Mirkan Aydın'la yeniden masaya oturarak sözleşme imzaladı. Gün içinde iç transferde Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil ve Caner Hüseyin Bağ ile anlaşan Hatayspor son olarak Mirkan Aydın'la da 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hatayspor'umuzun başarılı forvet oyuncusu Mirkan Aydın, Erzurum kampına katılarak, kendisini bordo beyazlı renklerimize bağlayan imzayı attı. 1+1 yıl olarak imzalanan sözleşme futbolcumuza ve tüm Hatayspor ailesine hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor gün içerisinde dış transferde de Denizlispor forması giyen sağ bek Furkan Şeker'i kadrosuna katmıştı.