MKÜ'de 7 bin kişilik cami ibadete açıldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Kampüsü'nde ibadete açılan Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde aynı anda 7 bin kişi namaz kılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Alkan'ın katkılarıyla 2013 yılında temeli atılan cami, Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duaları eşliğinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hacı Mehmet Alkan, protokol üyeleri ile birlikte kurdeleyi keserek Hacı Mehmet Alkan Caminin açılışını gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen açılış sonrası Vali Doğan, “Camii yapımında emeği geçen herkese ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Alkan'a teşekkür ederim. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Cemaati bol olsun, hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Hacı Mehmet Alkan Camisi, 2 bin metrekare alan üzerinde inşa edildi. Bodrum, zemin ve cami olmak üzere üç kattan oluşuyor. Caminin zemin kat ve cami katında erkek ve kadınlar için abdest alma yerleri bulunuyor. Bodrum katla birlikte 7 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor.