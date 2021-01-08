MOD CEO'su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için doğru tercih”

Ahmed, Türkiye'nin emlak, inşaat ve teknoloji alanında yatırım için en doğru tercih olduğunu söyledi.

Ünlü işadamı Mohammad S. Ahmed, yıl sonu yapılan yönetim kurulu değerlendirme toplantısından sonra yaptığı açıklamada 2021 hedefleri içinde Türkiye'de en kısa zamanda yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin uygun ve kaliteli iş gücüne sahip ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Mohammad S. Ahmed,“2021 hedeflerimiz içinde aldığımız kararları hemen uygulayarak Türkiye'de ortak yatırımlar yapma konusunda mutabık kaldık. Yıl içinde yatırımlarımız ile ilgili girişimlerimizi tamamlayıp işlerimizi hızlandıracağız. Yabancı yatırımcılar için Türkiye hızla cazibe merkezi haline geldi. Pekçok sektörde çalışanların aldığı ücretler dolar bazında oldukça uygun. Hal böyleyken dolarla kazanan iş insanları elbette işlerinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırma konusunda daha kolay kararlar alabiliyor” dedi.

Mohammad S. Ahmed de uzun zamandır yatırım yapmak için Türkiye piyasasını izlediklerini, iş gücü konusunda maliyetlerin düşük olmasının yatırım için düşündükleri zamanı öne çekmelerinde etkili olduğunu dile getirerek, “ Ülkenizdeki uygun ve kaliteli iş gücü bizi buraya çeken en önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda işlerimizde kullandığımız çoğu hammaddeye ulaşma konusunda da kaynağa yakın olmak istedik. Bu bağlamda 2021 yılında işlerimizin bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak için girişimlerimizi hızlandırdık” şeklinde konuştu.