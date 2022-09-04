Montella: “Sonuna kadar sabırlı bir şekilde skoru yakalamaya çalıştık”

Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Montella, ilk yarıdaki futboldan memnun olmadığını ancak ikinci yarı devamlılık gösterdiklerini belirterek, “Teknik anlamda da şunu söylememiz lazım. İlk yarıda gösterdiğimiz futboldan hiç hoşnut değilim açıkçası. Çünkü oyun kurarken 1 ya da 2 tane fazla futbolcuyla kurmaya çalıştık. Ve bunu biz aslında hiç yapmıyoruz. O yüzden bağlantılarımız biraz daha farklı oluştu. Ve rakibe merkez alanda fazla boşluk verdik ve onların aslında en sevdiği geçiş oyununa izin verdik. O yüzden ilk yarıyla ilgili bunu söyleyebilirim. Yani her şeye rağmen de ilk yarı gol yedikten sonra da çok net 2 tane de pozisyon oluşturduk. Onları kaçırdık. Ama ikinci yarıyla alakalı da teknik anlamda şunu söyleyebilirim. Devamlılık gösterdik, yani hiçbir şekilde kendimizi geriye çekmedik ve yakalamak istediğimiz skoru yakalamaya çalıştık. Ve sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik çalışmaya. O yüzden bu devamlılığı gösterdiğimiz için bu takım ruhunu gösterdiğimiz için tebrik ediyorum oyuncularımızı” dedi.