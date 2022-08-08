Motor kaputundan yarı otomatik kaçak silah çıktı

Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş halde kaçak yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada Belen-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın motor kaputu içerisine gizlenmiş 1 adet yarı otomatik tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.Ö. ile H.A. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.