Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasında

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sutaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, Ş.S. motosikletini evin önüne park etti. Sabah uyandığında motosikletinin çalındığını fark eden S,Ş, olayı jandarmaya bildirdi.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ve Olay Yeri İncelemi Timleri (OYİT) bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerdeki hırsızın kimliğini belirleyen jandarma, O.C.C adlı şüpheliyi gözaltına aldı.