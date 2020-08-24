Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kurteres Mahallesi'nde meydana geldi. Turan D.'nin kullandığı 31 AAP 785 plakalı motosiklet ile plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazadan sonra motosiklet yanmaya başladı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Turan D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.