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Motosiklet kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, Gadir B'nin kullandığı 31 SL 508 plakalı motosiklet ile Kandil Aslan (25) idaresindeki 45 ADH 641 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağırlanan sürücülerden Kandil Aslan (25) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Diğer sürücü Gadir B. hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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