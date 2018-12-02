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Motosiklet severler "Kaskını Kap Gel" etkinliğinde buluştu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosiklet tutkunları, trafikte güvenli sürüşe dikkat çekmek için düzenlenen "Kaskını Kap Gel" etkinliğinde buluştu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet tutkunları, trafikte güvenli sürüşe dikkat çekmek için düzenlenen "Kaskını Kap Gel" etkinliğinde buluştu.


Dörtyol Kartalları Motosiklet Kulübü ve Osmaniye Motor Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik, araç trafiğine kapatılan Çaylı Caddesi'nde yapıldı. Güvenli motosiklet sürüşü ve kullanımının öncelikleri arasında olduğunu belirten Osmaniye Motor Spor Kulübü Derneği Başkanı Serkan Doğan, motosiklet kullananların mutlaka kask takması gerektiğini vurguladı. Doğan, "Motosiklet kullanırken sürücüler kendi güvenliğini almak zorunda, önce kask, sonra diğer tedbirler gelir" dedi.


Etkinliğe katılan motosiklet severler açtıkları “Güvenlik tedbirleri sizi hayat bağlar” yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıyarak yürüdüler. Etkinliğe Belediye Başkanı Yaşar Toksoy da katılarak destek verdi.

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