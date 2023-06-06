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Motosikleti ile araca çarpan sürücü öldü

Hatay’da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişide de yaralandı.

Hatay'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişide de yaralandı.


Kaza, İskenderun ilçesi Sariseki Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 37 Yaşındaki Alper Aktaş idaresindeki 31 AU 684 plakalı motosikletle, hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Aktaş kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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