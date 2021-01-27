Motosikletin heybesinden uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir motosikletin heybesinden 1 kilo 16 gram satışa hazır esrar çıktı. Motosikletin sahibi gözaltına alındı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarbaşı Mahallesi Çobankaya mevkisinde ikamet eden A.I. isimli şahısta, satışa hazır kubar esrar maddesi bulunduğu duyumu üzerine harekete geçti. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi uyuşturucu madde arama köpeği “Öğle” ile birlikte şüpheli şahsın hayvanlarını koyduğu ağılında ve motosikletinde arama yaptı. Motosikletin heybesinde iki ayrı poşet içerisinde ve satışa hazır 1 kilo 16 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. A.I. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.