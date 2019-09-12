İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mülteci kaçakçısı, damda yakalandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde mülteci kaçakçılığı yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde mülteci kaçakçılığı yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 9 mülteciyi sınırdan Türkiye'ye geçiren Zekeriya S., jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine takibe alındı. Takibe alındığı fark eden Zekeriya S., aracını ve 9 mülteciyi bırakarak kaçtı. Altınözü İlçe Jandarma ve Antakya polisinin ortak araştırmasında Zekeriya S.'nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bir evde gizlendiği tespit edildi. Yapılan operasyonda Zekeriya S., evin damında yakalandı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Zekeriya S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 mültecinin de sınır dışı edilecekleri bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.