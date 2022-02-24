Müteahhit ile su idaresi arasında problem toplu konutlarda su sıkıntısına yol açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müteahhit ve Hatsu arasında yaşanan sorun Düğünyurdu TOKİ konutlarında su sıkıntısına neden oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Düğünyurdu TOKİ konutlarında Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Hatsu) tarafından devir alınmayınca su kesintileri yaşanmaya başladı.

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı konutlardaki vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yardım istedi.

TOKİ Düğünyurdu Konutları Müdürü Abdulkadir Sun, müteahhit firma ile Hatsu arasında yaşanan sorun yüzünden vatandaşın mağdur olduğunu belirterek halk sağlığının bu kadar önemli olduğu bir dönemde Hatsu'nun bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.