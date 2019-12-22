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MYP Hatay ?l Ba?kan? B?lent D?re g?ven tazeledi

Muhafazakar Y?kseli? Parti (MYP) Hatay ?l Ba?kan? B?lent D?re g?ven tazeledi.


Muhafazakar Y?kseli? Parti (MYP) Hatay ?l Ba?kanl??? 1. Ola?an Kongresini ger?ekle?tirdi. Merkez il?e Antakya'da ?zel bir salonda ger?ekle?tirilen kongreye MYP Genel Ba?kan Yard?mc?lar?, ?evre il ve il?e ba?kanlar?, Hatay il ve il?e te?kilat ba?kanlar? kat?ld?.


Kongrede MYP Lideri Ahmet Reyiz Y?lmaz'?n birlik ve huzurlu T?rkiye mesaj?n?n okunmas?n?n ard?ndan konu?ma yapan B?lent D?re, eme?i ge?en herkese te?ekk?r etti. Ba?kan D?re, ?Muhafazakar Y?kseli? Parti Hatay ?l Ba?kan? olarak sizlere, t?m ba?kanlar?m?za ve eme?i ge?en t?m arkada?lar?ma te?ekk?r ediyorum. ?lkemiz y?netim ve siyasetine y?n veren siz de?erli halk?m?z?n tercihleri g?zard? edilemez. Sizlerden ald???m?z g?? ve enerjiyle ??km?? oldu?umuz bu kutlu yolda yeni fikirlerin, yeni nesillerin s?z sahibi zaman? gelmi?tir? dedi.


Hatay'?n ?nemine de de?inen B?lent D?re, ?B?y?k T?rkiye ideallerinin ye?erdi?i yerdir Hatay. T?m dinleri ve ?rklar? b?nyesinde ho?g?r?yle bar?nd?ran Hatay'?n bir e?inin daha bulunamayaca??na san?r?m sizler de kat?l?rs?n?z. Ge?mi?ten g?n?m?ze Hatay'?n ?ok k?ymetli, ?ok mesut ya?ant?s?n? bozmak isteyen, fitne tohumu ekmek isteyen kirli eller olsa da buna Hatay halk? m?saade etmemi?, bundan sonra da m?saade etmeyecek? diye konu?tu.


Kongreye tek liste giren B?lent D?re, delegelerin oylar?yla yeniden ba?kanl??a se?ildi.

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