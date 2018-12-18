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Nihal Atakaş Camisi ibadete açılacak

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sahilde yaptırılan Nihal Atakaş Camisi’nin yakında ibadete açılacağını söyledi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sahilde yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'nin yakında ibadete açılacağını söyledi.


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, İskenderun Müftüsü Osman Şekerci ve çevre ilçe müftüleri ile birlikte çok yakında açılacak olan Nihal Atakaş Camisi'nde incelemelerde bulundu.


Caminin kente ayrı bir güzellik kattığını belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "İl Müftülerimiz ve ilçe müftülerimiz ile birlikte camimizde yapılan son çalışmaları yerinde inceledik. Büyük ölçüde çalışmalar tamamlandı. Bir kaç ince işi kaldı. Kentimize yakışır bir cami inşa edildi. Nihal Atakaş ismini verdiğimiz cami İskenderun'da çok yakıştı. Bu anlamda caminin yapımı için hiçbir şey esirgemeyen hayırsever iş adamı Recep Atakaş'a tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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