Numan Kurtulmuş: "Bir kaç yıla dünya ile rekabet edebilecek duruma geleceğiz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye'nin teknolojik gelişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bir kaç yıl içerisinde dünya ile rekabet edebilecek konuma geleceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İskenderun ilçesinde hayır sever iş adamı Recep Atakaş tarafından yaptırılan Nihal Atakaş Camii'ni ziyaret etti. Mimarisini çok beğendiği camiyi fotoğraflayan Kurtulmuş, Selçuklu-Osmanlı ve modern mimarinin bir arada kullanıldığı cami hakkında Recep Atakaş'tan bilgiler aldı. İskenderun sahilinde vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, ardından iş adamları ile yapılacak toplantı alanına geçti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sanayici iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda, Türkiye olarak bir kaç yıla kadar dünyanın üst sanayi sekmenlerinde dünya ile rekabet edebilecek duruma gelineceğini söyledi. Kurtulmuş, "Bu coğrafyadaki oyunları bozabilmenin ilk şartı ekonomide ve teknolojide güçlü olmaktır. Ekonomide kendi kendine yeterli olmak teknolojide milli ve yerli sanayisini üretebilme seviyesine yükselmektir. Türkiye'nin önündeki kısa vadedeki hedefi budur. Bu alanda büyük ve önemli adımlar atıyoruz. Bugün Türkiye olarak bir kaç yıl içerisinde dünyanın üst sekmenlerinde dünya ile rekabet edebilecek konuma geleceğiz. Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde birinci sanayi devrimini kaçırdık, ardından ikinci sanayi devrimi dediğimiz ağır sanayi devrimini kaçırdık. 1970'lerin ortalarında başlayan kürselleşme ve yüksek teknolojilerle birlikte Dünya ekonomisine hakim olan üçüncü sanayi devrimine bir yerlerinden eklendik şimdi önümüzde kimilerinin sanayi 4.0 dediği sanayide yüksek teknoloji merkezi yeni bir dönüşüm süreci, Türkiye gibi büyük ülkelerin önüne büyük imkanlar seriyor. Dolayısı ile bu süreçte artık geride kalmayacağız Türkiye olarak milli sanayimizi yerli sanayimizi kurup uluslar arası alanda rekabet edebilecek markalarımızı ortaya koyacağız bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

"Ne yazık ki bu ülkenin sanayi ve teknolojik tarihi bu ülkenin ihanet tarihidir"

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki bu ülkenin sanayi ve teknolojik tarihi aynı zamanda bu ülkenin ihanet tarihidir. Sanayicilerimiz iyi biliyorlar. Türkiye 1940'lı yıllarda kendi uçağını yaptı yurt dışına da satabilecek konuma gelmişken bir karanlık el çıktı ve buna engel oldu. 1960'tan sonra Türkiye yerli otomobilini yaptı ve yine karanlık bir el buna da engel oldu. 1978 de Türk uçak sanayi ve anonim şirketi İtalya ile savaş uçağı yapmak için anlaşma yapacakken ne yazıkki Türkiye'nin derin tarafından gelen bir telgrafla anlaşma imzalatılmadı, eğer Türkiye 1978 yılında kendi savaş uçağını yapmış olsaydı bugün bambaşka bir yerde olacaktık. Halen bazı karanlık odaklar Türkiye'nin Milli ve yerli sanayisinin gerçekleşmemesi için fren yapıyor, el frenini çekmeye çalışıyorlar. Türkiye yerli milli sanayisini kurmak geliştirmek ve güçlendirmek zorundadır. Çok mesafe aldık artık eski Türkiye değiliz artık bir çok alanda kendi üretimini yapan bir Türkiye var dahada güçleneceğiz daha çok üreteceğiz bu nedenle İskenderun modeli aslında güzel bir model Türkiye'nin yerli ve milli sanayisini geliştirmek açısından. Önümüzdeki süreçte İskenderun'un bu özelliğini daha da ileriye götürmemiz lazım."