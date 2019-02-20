İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde iddiası

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.


Suriye'nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiği iddia edildi.


İddialar, lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığı ve Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiği yönünde.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.