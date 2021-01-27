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Odunluktaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesinde Harun Gökçe'ye ait evin odunluğunda elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekibine haber verildi. İtfaiye ekibi kısa sürede yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.


Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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