Öğrenci ve öğretmenlerden karma fotoğraf sergisi

Hatay'ın Hassa ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla karma fotoğraf sergisi açıldı.

Akbez Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen öncülüğünde öğrencilerin katılımıyla açılışı yapılan karma fotoğraf sergisinde Hassa yöresine ait ve farklı objeleri konu alan fotoğraflar sergileniyor.

Okulda açılan serginin öncülerinden kimya dersi öğretmeni Senem Güngör yaptığı açıklamada, "Fotoğrafa ilgisi olan öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin vermiş olduğu fotoğrafları derledik. 300'ün üzerindeki fotoğrafları bir araya getirerek, bir yıllık emeğimizi koyduk bu sergiye" dedi.

İkincisi gerçekleştirilen karma fotoğraf sergisinin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, çevre okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılımıyla yapıldı.

Fotoğraf sergisinin bir hafta süreyle açık olacağı belirtildi.