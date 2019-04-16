Öğrenciler görev yeri değiştirilen öğretmenlerini istiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokul 2. sınıf öğrencileri görev yeri değiştirilen öğretmenlerinin dönmesini istiyor.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 2-B sınıfı öğretmeni Nilüfer Budak hakkında 5 öğrenci velisi çocuklarına kötü davrandığı bağırıp çağırdığı ve darp ettiği yönünde şikayette bulundu. Yapılan şikayetler sonrasında öğretmenin yeri değiştirilerek il içerisinde başka bir okula gönderildi. Şiddet gördüğü iddia edilen 5 çocuktan ikisi yarı yıl tatilinden sonra okulunu değiştirirken üçünün de sınıfları değiştirildi. 2-B sınıfında eğitim gören öğrencilerin velisi ise öğretmenin gönderilmesine tepki gösterdi.

Okul önünde toplanan bazı veliler 4-5 öğrenci velisinin asılsız ithamları ile öğretmenin gönderildiğini iddia ettiler. Öğrencilerin öğretmenlerinden çok memnun olduklarını dile getiren veliler, okulların kapanmasına iki ay kala öğretmen değişikliğinin olmasının çocuklarını olumsuz yönde etkilediğini ve çocukların okula gitmek istemediklerini sürekli öğretmenlerini istediklerini belirterek Milli Eğitim Bakanlığının bu konuya duyarlılık göstermesini istedi.

İddia edildiği gibi sınıfta öğretmenin şiddet ya da kötü davranış sergilemediğini söyleyen veliler, iddiaların tam tersine Nilüfer Budak'ın çok başarılı bir öğretmen olduğunu ve çocuklarla olan bağının çok güçlü olduğunu ifade etti. Açılan soruşturma sonucu il içerisinde başka okula gönderilen Nilüfer Budak'ın da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokuluna geri dönmek için hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

2-B sınıfında okuyan öğrenciler ise velilerinin cep telefonu ile çektikleri videoları öğretmenlerine gönderdi. Videolarda "Öğretmenim seni çok seviyoruz ve çok özledik lütfen geri dön seni çok seviyoruz gitmeni istemiyoruz" çağrısında bulunan öğrenciler öğretmenleri gelmeden okula gitmek istemediklerini söyledi.