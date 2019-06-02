Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini boyadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin duvarlarını boyadı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Hizmetleri Bölümü öğrencileri, maddi durumu iyi olmayıp evlerini boyayamayan ailelerin evlerini ücretsiz boyadı.

Öğrencilerden Huda Barutçu, “Okulumuzda öğrendiğimiz teknikleri bazı ihtiyaç sahibi ailelerin yaşantıları için boyayla duvara döktük ve bu sosyal sorumluluk projesini yapmak bizim için eşsiz bir duyguydu” dedi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Sinem Aktemur ise, “Öğrencilerimiz ile Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesini gerçekleştirdik. Bölüm olarak ihtiyaç sahibi birkaç ailemizin evlerinde boyama çalışması yaptık. İlk başta öğrencilerimiz ile okulda boya ve fırça malzemelerimizi tamamladık, servisimiz ile ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin evlerine gittik, evlerde onarım gereken odaları boyadık. Öğrencilerimiz bu sayede sosyal sorumluluk projesi altında sorumluluk duygularını tatmış oldular” dedi.