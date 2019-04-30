Öğrenciler kendi markalarını oluşturdu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ekinci Atatürk Ortaokulu öğrencileri, ürettikleri ürün ile kendi markalarını oluşturdular.

Öğrenciler, ülke ve şehir ekonomisine katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla zeytinyağı, yumurta ve tereyağı gibi ürünlerde kendi markalarını oluşturarak satışa sundu. Öğrencilerin, "Yaprak" zeytinyağı, "Usta" yumurta, "Aymir" zeytinyağı, "Mutlu" yağ, "Baydd Değa" yumurta adıyla ürettiği ürünler okul bahçesine kurulan stantlarda satışa sunulurken, gelen veliler ve konuklar stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Ekinci Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Tuncer Baran amaçlarının tasarruflu, nitelikli insanlar yetiştirmek ve öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu belirterek, “6. sınıflarla birlikte üretim, dağıtım, tüketim ünitesini işlerken geçen sene olduğu gibi bu sene de bir projem var konusuna geldiğimizde başkalarının hikayelerini işleyip geçmek yerine, öğrencileri de işin mutfağına alarak dersleri kırk dakika anlatım şeklinde değil de öğrencilerin de içinde bulunacağı projeler gerçekleştirmek istedik. Bu sene öğrencilerimizi 13 gruba ayırdık. 9 alanda hangi ürünleri üreteceğimizi düşündük. Öğrencilerimiz markasından, üretimine, reklamından, pazarlamasına kadar birebir tamamen kendi ürünleri, kendi harcamaları ile birlikte kümeslerimiz oluşturuldu. Gelir elde ettiler ve bunu eğitimlerine harcadılar" dedi.

Amaçlarının ülke ve kent ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Baran, "İşin sosyal yönünü de geliştirerek öğrencileri geleceğe, hayata aynı zamanda bir üst sınıfa hazırlamaya çalıştık. Ürettiklerinin sonucunu gördüklerinde daha mutlu oldular. Bu projeler kasım ayında oluşturuldu dört aydır da öğrencilerimiz bu proje dahilinde üretiyor, ürettiklerini satıyor, masraflarını karşılıyor, elde ettikleri karlarla da okul, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Kendi standında ürettikleri yumurtaların satışını yapan öğrencilerden 12 yaşındaki Zeynep Cengiz ise, başkalarının hikayelerini okumak yerine onlardan ders çıkarıp kendilerinin de hikayesi olmasını istediklerini belirterek, “Sosyal bilgiler dersinde öğretmenimiz kitaptaki örnek projeleri incelerken bize siz de bir proje yapabilir misiniz diye sordu. Gerçekleştirebileceğimizi belirttik ve pazarlama aşamasına nasıl geçeceğimizi düşündük. Başkalarının hikayelerini sadece okumak yerine onlardan ders çıkarıp bizlerinde bir hikayesi olabileceğini düşündük. Herkes farklı projelerle ilgilendi, tavukları olan yumurta, inekleri olan süt, yoğurt gibi ürünler ürettik. İlk başta kümesimizi kurduk, daha sonra tavuklarımızı aldık. Bazen güne 11 tane, bazen daha farklı sayılarda yumurta topladık ve üretime başladık. Yeşil yumurtalar Güney Amerika cinsi, kolesterolü yok, proteini çok daha fazla ve kalp hastalığına iyi gelen yumurtalardır. Normal yumurtaları 1 liraya, yeşil yumurtaları 2 liraya satıyoruz" dedi.