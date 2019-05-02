Öğrenciler proje ödevleri için motorlu araç üretti

Hatay'da bir grup öğrenci, proje ödevleri kapsamında benzinle çalışan motorlu araç üretti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencileri, yıl sonu proje ödevleri kapsamında benzinle çalışan 4 tekerlekli motorlu araç üretti. Tamamıyla öğrencilerin el becerileriyle hazırlanan motorlu araç, çıktığı sürüş testini de başarıyla geçti.

Motorlu aracı 9 öğrenci arkadaşıyla beraber ürettiklerini ve Eylül ayından itibaren bu proje ödevi için çabaladıklarını ifade eden Selim Yaprak, “Kendi imkanlarımızla, zorlu koşullar altında şase ve diğer aktarma parçalarını kendi elimizle yaparak aracımızı sürüş testine çıkarttık” dedi.

Öğrencilerinin proje ödevlerinde motorlu araç üretmek istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Bölümü öğretmenlerinden Emin Zubaroğlu, “Öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında proje ödevlendirmeleri esnasında kağıdın ve kalemin dışına çıkarak bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Biz de buna istinaden öğrencilerimizle de fikir alışverişinde bulunduk. Öğrencilerimiz motorlu bir araç üretmek istediler, motosiklet ya da araba gibi bir şeyler yapmak istediler. Biz de uygun gördük ve el becerilerinin gelişebileceğini düşünerek proje ödevi olarak öğrencilerimize motorlu araç yapımı ödevini verdik. Öğrencilerimiz Eylül ayından Nisan ayına kadar sürekli bu projeyle uğraştılar. Kendi imkanları, kendi çabaları, kendi projeleri hiç kimseden hiçbir destek almadan 9 tane öğrencimiz böyle bir araç yapmış bulundular ve yürür, çalışır hale getirdiler. Biz de tabi artık süreç içerisinde mümkün olduğunca desteklerimizi elimizden geldiğince sunmaya çalıştık. Ama tüm proje ve donatım öğrencilerimize aittir” dedi.

Üretilen motorlu aracın benzinli, tek silindirli, 6 beygirlik karbüratörlü bir motordan oluştuğunu ifade eden Zubaroğlu, “Öğrencilerimizin bundan sonraki bir diğer hedefi ise para ya da planör kullanılarak denizde ya da karada hareket eden bir araç üretmek olacak. Yine oldukça amatör olacaktır ama yine tamamen öğrencilerimizin el becerisine dayalı olarak, yine kısıtlı imkanlarımızla bu projeyi de öğrencilerimize yaptırmaya çalışacağız” diye konuştu.